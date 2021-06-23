"Блаугранас" планируют переподписать соглашение с Месси уже завтра, 24 июня, сообщает El Chiringuito.

Роналду и Месси в Барселоне – Лапорта замахнулся на невозможное

Ранее стало известно, что аргентинец согласился остаться в Барселоне и подпишет контракт до лета 2022-го, а после завершения сезона – пролонгирует еще на год. Действующее соглашение 33-летнего нападающего с "блаугранас" завершается 30 июня.

Лионель намеревался покинуть Барсу еще прошлым летом, но тогдашнее руководство клуба отказало своей звезде. В прошлом сезоне Ла Лиги Месси провел 35 матчей, в которых отметился 30-ю голами и 11-ю ассистами.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує