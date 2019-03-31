toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РОМА - НАПОЛИ

Барселона определилась с ценой за Ракитича

15:50 98 Читати українською
Барселона определилась с ценой за Ракитича
Иван Ракитич / фото из соцсетей

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич летом может сменить команду

Барселона готова попрощаться с полузащитником Иван Ракитичем, утверждает Mundo Deportivo. По информации издания, видеть игрока в своем составе хотят Интер и Манчестер Юайтед.

Моуринью назвал одного из самых недооцененных игроков современного футбола – это футболист Барселоны

Главным препятствием для достижения соглашения может стать стоимость игрока. Барселона установила ценник на Ракитича, желая получить за него около 50 миллионов евро.

Напомним, испанские СМИ утверждают, что Иван больше не входит в планы Барселоны несмотря на желание игрока остаться в Каталонии. В услугах Ракитича также заинтересованы Челси, ПСЖ и Бавария.

Интер летом купит звездного полузащитника – на радаре два игрока Барселоны

В нынешнем сезоне хорват сыграл за Барселону 42 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Теги
Барселона Барселона Испания Иван Ракитич Иван Ракитич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
мин
Севилья
17:15
Валенсия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук