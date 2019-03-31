Барселона определилась с ценой за Ракитича

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич летом может сменить команду

Барселона готова попрощаться с полузащитником Иван Ракитичем, утверждает Mundo Deportivo. По информации издания, видеть игрока в своем составе хотят Интер и Манчестер Юайтед.

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Главным препятствием для достижения соглашения может стать стоимость игрока. Барселона установила ценник на Ракитича, желая получить за него около 50 миллионов евро.

Напомним, испанские СМИ утверждают, что Иван больше не входит в планы Барселоны несмотря на желание игрока остаться в Каталонии. В услугах Ракитича также заинтересованы Челси, ПСЖ и Бавария.

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В нынешнем сезоне хорват сыграл за Барселону 42 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.