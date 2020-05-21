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Барселона определилась с будущим Тодибо

21:03 12 Читати українською
Барселона определилась с будущим Тодибо
Жан-Клер Тодибо / Фото ФК Барселона

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо не нужен каталонскому клубу.

Барселона решила продать Жан-Клера Тодибо во время летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

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Таким образом каталонцы хотят собрать нужную сумму для подписания звездного нападающего Интера Лаутаро Мартинеса. Кроме 20-летнего француза, Барса выставит еще ряд футболистов на трансфер.

В январе Жан-Клер присоединился к Шальке на правах аренды. В нынешнем сезоне Бундеслиги Тодибо провел 6 матчей.

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Теги
Испания Трансферы Барселоны Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо Шальке Шальке Барселона Барселона
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