Барселона определилась с будущим Гризманна, – Marca

Нападающий "сине-гранатовых" Антуан Гризманн не покинет клуб в летнее трансферное окно. Руководство Барселоны рассчитывает на француза и надеется на его дальнейший прогресс.

Барселона не планирует отпускать Гризманна в летнее трансферное окно-2020. Руководство клуба понимает, что 29-летний француз требовал времени для адаптации к игре на новой позиции, поэтому не рассматривает вариант с его продажей. "Блаугранас" не собираются включать игрока в потенциальные трансферы Неймара или Лаутаро Мартинеса, поэтому сезон 2020/21 Антуан проведет на Камп Ноу, уверяет Marca.

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Интересно, что ранее испанские СМИ сообщали о готовности Барселоны продать Гризманна, за которого летом прошлого года Атлетико получил 120 млн евро. Сам француз также настроен остаться в Каталонии. К слову, в текущем сезоне Антуан забил 14 голов и отдал 4 ассиста в 37 матчах за Барсу.

Напомним, контракт чемпиона мира-2018 истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 120 млн евро.

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