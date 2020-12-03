Барселона хочет продолжить сотрудничество с Усманом Дембеле. Представители каталонцев уже сели за стол переговоров с агентами 23-летнего француза, сообщает ESPN.

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Действующий контракт форварда с "блаугранас" рассчитан до лета 2022 года. По информации СМИ, в услугах Усмана также заинтересован Манчестер Юнайтед.

Напомним, Дембеле присоединился к Барселоне в 2017 году, перейдя из дортмундской Боруссии за 130 млн евро. Из-за регулярных травм и недоразумений с тренерами француз пока не смог закрепиться в основной команде.

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