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Барселона определилась относительно потенциального трансфера Виллиана

07:30 253 Читати українською
Барселона определилась относительно потенциального трансфера Виллиана
Эден Азар и Виллиан / Фото ФК Челси

Такое решение каталонского клуба может изменить мнение Виллиана о продлении контракта с Челси.

Барселона потеряла интерес к услугам хавбека Челси Виллиана, сообщает Mundo Deportivo.

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В августе бразильцу исполнится уже 32, и этот фактор отпугивает каталонцев от подписания игрока. "Блаугранас" пытались договориться с Челси о трансфере экс-хавбека Шахтера летом, но не сошлись по сумме отступных.

Действующий контракт Виллиана с лондонцами рассчитан до лета 2020-го, и игрок не намерен его продлевать. В текущем сезоне АПЛ Виллиан провел 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 5-ю ассистами.

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