Летом каталонцы планируют оптимизировать свой состав, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. "Блаугранас" уже начали рассматривать предложения по своим игрокам.

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Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство Барселоны и главный тренер Хави ни в коем случае не согласятся продавать Усмана Дембеле Француз считается "неприкосновенным" и каталонцы планируют продлить соглашение с вингером. Ожидается, что переговоры между игроком и Барселоной начнутся в ближайшее время. Сам Дембеле чувствует себя счастливым в составе "блаугранас" и не планирует покидать команду.

Напомним, что французский вингер в январе получил повреждения. Только к концу апреля он возобновил тренировки с партнерами. В текущем сезоне Дембеле принял участие в 28 матчах за Барселону во всех турнирах. В его активе восемь голов и семь результативных передач.

Barcelona board and Xavi are on same position regarding Ousmane Dembélé: he’s one of the untouchable players, as revealed last week. #FCB



€50m release clause is only valid in July but Ousmane is also happy at Barça.



New deal talks will take place soon. pic.twitter.com/RYTYc8ll4M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2023

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