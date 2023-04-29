Барселона определилась относительно будущего звездного вингера – Хави считает его "неприкосновенным"
Руководство Барселоны и главный тренер Хави пытаются удержать одного из лидеров команды.
Летом каталонцы планируют оптимизировать свой состав, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. "Блаугранас" уже начали рассматривать предложения по своим игрокам.
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Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство Барселоны и главный тренер Хави ни в коем случае не согласятся продавать Усмана Дембеле Француз считается "неприкосновенным" и каталонцы планируют продлить соглашение с вингером. Ожидается, что переговоры между игроком и Барселоной начнутся в ближайшее время. Сам Дембеле чувствует себя счастливым в составе "блаугранас" и не планирует покидать команду.
Напомним, что французский вингер в январе получил повреждения. Только к концу апреля он возобновил тренировки с партнерами. В текущем сезоне Дембеле принял участие в 28 матчах за Барселону во всех турнирах. В его активе восемь голов и семь результативных передач.
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