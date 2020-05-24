Барселона определилась, кого отдать Интеру за Лаутаро

Левый защитник Хуниор Фирпо может попробовать свои силы в Серии А. Клубы решили его судьбу.

Барселона не может активировать клаусулу Лаутаро Мартинеса, заплатив Интеру 111 миллионов евро одним платежом. Поэтому каталонцы пытаются включить в соглашение собственных футболистов.

Стороны наконец договорились о первой из таких "разменных монет". Хуниор Фирпо уедет покорять Серию А в рамках трансфера аргентинского форварда, сообщает Football Italia со ссылкой на многочисленные испанские и итальянские издания.

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Впрочем, на этом переговоры не завершены. Интер и Барселона должны определить еще нескольких исполнителей, которые компенсируют "нерадзурри" Лаутаро. Итальянский клуб хотел бы получить Артуро Видаля, однако Барса очень дорого его оценивает. Другой вариант – Самюэль Умтити. Француза Интер хочет взять только в аренду, поскольку опасается его травматичности.

Напомним, Лаутаро Мартинес перешел в Интер из аргентинского Расинга в 2018 году. Сумма трансфера составила 25 млн евро. С тех пор Мартинес провел за "нерадзурри" 66 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. Контракт 22-летнего нападающего с Интером действует до лета 2023 года.

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