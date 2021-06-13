Барселона продолжает переговоры с Лионелем Месси, который в июне будет защищать цвета Аргентины на Копа Америка-2021.

Барселона отправила предложение насчет нового контракта отцу Месси, который представляет интересы футболиста, сообщает Mundo Deportivo. В клубе убеждены, что Лионель согласится на выдвинутые условия.

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"Блаугранас" пытались договориться о новой сделке до начала Копа Америка-2021, но согласия так и не удалось достичь. Соответственно, Барселона не сможет объявить о продлении контракта с Месси, пока тот выступает на турнире. Руководство каталонцев готово ждать, демонстрируя таким образом свое уважение к нападающему, который полностью сосредоточился на выступлениях в составе Аргентины.

Добавим, что Месси провел в прошлом сезоне 47 матчей, отличился 37 голами и 14 ассистов. Уже 30 июня нападающий может получить статус свободного агента.

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