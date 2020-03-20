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Барселона определила ключевой момент в переговорах с Месси – лидер каталонцев выберет среди двух вариантов

20 марта 22:15 173 Читати українською
Барселона определила ключевой момент в переговорах с Месси – лидер каталонцев выберет среди двух вариантов
Лионель Месси / ФК Барселона

Руководство Барселоны настроено заключить новое соглашение с аргентинским форвардом еще до возобновления чемпионата Испании, который сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Президент "блаугранас" Жосеп Мария Бартомеу определил март ключевым месяцем в переговорах с Лео Месси о подписании нового контракта. Действующее соглашение аргентинца с Барселоной рассчитано до 30 июня 2021-го, однако, при определенных условиях, нападающий может покинуть клуб даже этим летом. Глава Барсы настроен встретиться с отцом Месси до матча Лиги чемпионов против Наполи и возобновления Примеры, информирует AS.

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Недавно у Лионеля возник определенный спор с Эриком Абидалем – техническим секретарем клуба. Кроме того, говорили о недовольстве аргентинца трансферной политикой каталонцев, что в совокупности спровоцировало появление слухов о возможном уходе Месси, который провел в Барселоне всю карьеру.

Впрочем, все указывает на то, что Лео все же подпишет новое соглашение с клубом. Идея Бартомеу – заключить так называемый "пожизненный" контракт с главной звездой команды, но, похоже, Месси пока готов лишь к ежегодному обновлению соглашения. По крайней мере, в последнее время отношения Лео с руководством клуба наладились, поэтому в Каталонии практически уверены в успехе переговоров.

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Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Хосеп-Мария Бартомеу Главное
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