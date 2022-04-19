Последние три матча очень тяжело дались для Барселоны. Сначала была ничья с Айнтрахтом, затем команда на последних минутах спасла победу над Леванте, а в прошлый четверг "блаугранас" вылетели из Лиги Европы, пропустив три гола от франкфуртцев. Это несколько усилило давление на Хави и его подопечных, так что в домашней встрече против Кадиса необходимо было выиграть как можно эффектнее.

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"Желтая субмарина" держалась в зоне вылета, так что ожидался легкий вынос аутсайдера. Действительно, сразу со стартовым свистком каталонцы пошли вперед, едва не открыв счет уже на 3-й минуте в результате вбегания Дембеле на правый край штрафной. Усман пробил с острого угла, но Ледесма парировал, а потом еще накрыл добивание от Торреса. Почти идентичный эпизод произошел в конце первого тайма, только теперь с добыванием не справился Депай.

Впрочем, Кадис довольно быстро выровнял ход встречи, а на 26-й минуте гости вообще могли забить в контратаке 2-в-2. Она завершилась прострелом с замыканием Лукаса Переса – экс-карпатовец метров с 10-ти отправил мяч мимо ворот, но была претензия на пенальти (нападающего сбил Дест). Арбитр ничего не назначил. Барселона ответила на 40-й кроссом, который в последний момент с ноги Депая снял Ледесма, а выстрел Дембеле с отскока оказался неточным.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло, а вот в начале второго тайма "желтая субмарина" шокировала "блаугранас". Всего через две минуты после возобновления игры Алекс прошел по левому флангу и исполнил подачу, а Собрино замкнул ее ударом с линии вратарской. Тер Штеген парировал его и сразу вытащил добивание от Собрино, но Лукас Перес поймал отскок и прошил Марка-Андре. 0:1! Кадис вышел вперед.

Барса могла отыграться уже на 49-й минуте после выстрела Дембеле с линии штрафной, однако мяч прошел рядом с левой штангой. Казалось, что теперь "подводникам" теперь не поздоровится – впрочем, труднее было подопечным Хави. Гости очень эффективно вязали игру в центре и на флангах, не открывая каталонцам простор для атак и контрвыпадов.

У Барселоны после пропущенного гола было минимум шансов у чужих ворот. Одни из лучших были упущены на 68-й минуте – сначала Ледесма парировал удар Дембеле со стандарта, а затем отразил выстрел Дембеле метров с 30-ти. Правда, отбил перед собой, однако Торрес не успел сориентироваться и добить мяч. Кадис ответил на 76-й контратакой с кроссом под замыкание Алексу – впрочем, его удару метров с 12-ти не хватило точности.

Во второй раз Барса приблизилась к камбеку на 78-й минуте, когда Люку Де Йонгу удалось замкнуть подачу с углового. Ледесма спас и здесь, парировав удар в упор. Кадис сразу же огрызнулся атакой правым флангом с вбеганием Собрино в штрафную. Рубен пробил под перекладину, но тер Штеген парировал.

Ближе к завершению поединка Барса пошла на штурм, но он вылился лишь в два мощных удара Обамеянга и Гарсии. Ледесма парировал, а Кадис в одной из контратак мог еще и второй гол забить (выручил тер Штеген). В итоге, несмотря на 7 компенсированных минут, хозяева так и не отыгрались. Финальный свисток зафиксировал сенсационное поражение "блаугранас".

Таким образом, Кадис набрал 31 очко и покинул зону вылета, поднявшись на шестнадцатую позицию в турнирной таблице. Барселона с 60 зачетными баллами осталась второй.

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