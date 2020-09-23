Защитник Аякса Сержиньо Дест продолжит карьеру в Барселоне, сообщает издание Sport.es.

Бавария готовит предложение 19-летнему таланту Аякса, который будет конкурировать с чемпионом мира

Клубы уже согласовали трансфер 19-летнего футболиста – нидерландцы получат за своего таланта 20 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.

К слову, на Деста также претендовала Бавария. Сообщалось, что мюнхенцы согласовали условия контракта с игроком и готовы были заплатить Аяксу около 25 млн евро. Интересно, что еще в мае игрок намекал на свое желание продолжить карьеру именно в составе каталонского клуба – Дест в одной из соцсетей постил свои фото в фирменном наряде "блаугранас".

Напомним, Дест – воспитанник академии Аякса. За основную команду дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне провел за амстердамцев 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. За сборную США Сержиньо провел 3 поединка. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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