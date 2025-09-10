Барселона должна переехать на один матч на маленький стадион.

Барселона не смогла до начала текущего сезона завершить реконструкцию на Камп Ноу. Каталонскому клубу на матч против Валенсии пришлось искать стадион.

"Клуб активно работает над получением необходимых административных разрешений для открытия Камп Ноу в ближайшие недели. В связи с этим матч будет сыгран на Эстаде Йохан Кройф", – говорится в официальном заявлении клуба.

Арена вмещает всего 6 тысяч зрителей. Обычно там выступает женская команда Барселоны. Ла Лига предоставила разрешение Барселоне сыграть именно на Эстаде Йохана Кройфа

Напомним, что "кулес" будет принимать Валенсию в воскресенье, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

К слову, в прошлом году за Валенсию выступал Роман Яремчук.

