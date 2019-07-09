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Барселона рассчитывает оформить трансфер Гризманна до 12 июля

21:50 16 Читати українською
Барселона рассчитывает оформить трансфер Гризманна до 12 июля
Антуан Гризманн / Фото AFP

Барселона рассчитывает как можно скорее оформить переход нападающего Атлетико Антуана Гризманна.

Каталонский клуб хочет осуществить переход Гризманна до 12 июля. В связи с высокой стоимостью на футболиста, Барселона рассматривает все возможные опции выкупа игрока.

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"Блаугранас" не заинтересованы в дальнейшем развитии конфронтации с Атлетико, поэтому стараются закрыть сделку как можно скорее, сообщает Diario Sport.

Напомним, форвард еще в мае объявил, что покинет Атлетико, но переговоры между Барселоной, которая претендует на игрока, и мадридцами проходят очень трудно.

В прошлом сезоне Ла Лиги француз провел 37 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 10-ю ассистами.

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