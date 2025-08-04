Товарищеский матч

Тегу – Барселона – 0:5

Голы: Гави, 21, 45+2, Левандовски, 27, Тони Фернандес, 54, Рашфорд, 65

После ярких побед над Виссел Кобе (3:1) и Сеулом (7:3) каталонцы встречались с Тегу. Ганси Флик оставил на скамейке запасных Педри, Кубарси и Рашфорда. В заявку вообще не попали Иньиго и Фермин. Оба – из-за мышечных проблем. Зато шанс проявить себя в старте получил сенсационный Педро Фернандес. 17-летний атакующий хавбек уже забивал на сборах и вроде бы очаровал немецкого специалиста. Среди всех кантеранос Дро имеет больше всего шансов остаться в первой команде. К слову, филиппинский галисиец присоединился к Барсе летом 2022-го. В прошлом сезоне он помог "кулес" выиграть Юношескую лигу УЕФА, отметившись двумя голами.

Экспериментальная защита Барсы (Араухо и Жерар Мартин в центре) едва не "привезла" уже на 2-й минуте. Джеовани получил передачу из глубины и вывалился на свидание с Жоаном Гарсией, который выполнил блестящий сейв ногой. Правда, лайнсмен зафиксировал сомнительный офсайд. Уже через мгновение в миллиметровой офсайдной ловушке оказался другой форвард Тегу – Сесинья. Гости на стартовых минутах много ошибались в простых ситуациях. Неточными передачами грешил, в частности, Гави. В конце концов каталонцы вернули контроль над игрой, а Левандовски и Ламин чудом не отличились. Первый загнал себя к лицевой, а второй – перебросил кипера вместе с воротам после эффектных индивидуальных действий.

Новий сезон Ла Ліги Барселона розпочне гостьовим матчем з Мальоркою. BETKING прогнозує перемогу каталонців – 1,60. Малоймовірною є нічия – 4,50. А тріумф балеарців оцінили коефіцієнтом 5,00.

Барселона заслуженно вышла вперед на 21-й минуте. Дро запустил в прорыв Ламина, тот расшатал двух соперников и заметил свободного Гави. Последний неотразимо пробил в ближний метров с 20-и. Команда Флика не останавливалась, быстро удвоив преимущество. Рафинья зашел в середину, открыв фланг для Жерара. 23-летний кантерано покатил вдоль вратарской на Роберта, которому оставалось правильно подставить ногу.

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WHAT A GOAL FROM GAVI



We are going to see prime Gavi this season pic.twitter.com/5Mbn1nR41h — Brian (@Bri_an2) August 4, 2025

Ламин накручивал соперников пачками, но мяч после его ударов упорно отказывался попадать в сетку. Юный Дро, несмотря на в целом уверенную игру, тоже запомнился удивительным промахом с нескольких метров, замыкая прострел Бальде. Впрочем, Барса оформила разгром еще до перерыва. Автором неожиданного дубля стал крашеный блондин Гави, который тонко воспользовался ассистом Кунде. 3:0 после стартовых 45-и минут. "Кулес" доминировали по всем показателям: 74% владения мячом, 15-1 по ударам (6-0 в створ).

️️ ¡¡Dobleteeee de Gavi!! ️️



️ El mediocampista define de forma brillante picándosela al portero. Daegu 0-3 FC Barcelona #DaeguBarça pic.twitter.com/VA6759IVF3 — MARCA (@marca) August 4, 2025

Флик в очередной раз полностью изменил состав в перерыве. На поле появились, в частности, Педри, Кубарси и Рашфорд. Однако, четвертый мяч "блаугранас" в свой актив записал 16-летний Тони Фернандес, который в прошлом сезоне стал вторым самым молодым дебютантом в истории Барсы после Ямаля. Воспитанник славной Ла Масии завершил красивую трехходовку с участием Рашфорда и Ольмо. Маркус оформил передасист, а чуть позже отличился сам. Свой премьерный гол в составе каталонцев опальная звезда забил после передачи Эрика Гарсии. Напомним, что Рашфорд перебрался в Барсу из МЮ на правах годичной аренды. "Кулес" имеют право выкупа за 30 млн евро.

Rashford is playing like a senior player. Didn’t even celebrate his first goal he’s so locked in pic.twitter.com/wkHhXZ2Ur2 — ????? (@ssentongopeter5) August 4, 2025

Ложкой дегтя для гостей стала мышечная травма Кубарси за 5 минут до конца основного времени. Один из лидеров действующих чемпионов Испании покидал поле вместе с врачами, а Флик не скрывал своего разочарования. Ведь уже 16 августа Барселона стартует в Ла Лиге выездным матчем против Мальорки. Каталонцы в итоге завершили турне уверенной победой 5:0, но потеряли очень важного игрока.

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