Барселона принимала Сельту в 32 туре чемпионата Испании. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

"Кулес" начали игру против "кельтов" достаточно активно. Уже на второй минуте Левандовски довольно опасно пробил по воротам Гуаити. Через небольшой промежуток времени Иньиго Мартинес откликнулся на передачу с углового, но даже не попал в створ ворот.

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Гол Барселона забила благодаря стараниям Феррана Торреса. Нападающий классно пробил из-за пределов штрафной площади. Сельта не отсиживала в обороне, атаковала остро, и давила на соперника не стесняясь. На 15 минуте "кельты" провели быструю контратаку, которую классно завершил Борха Иглесиас. В общем, несмотря на то, что Барселона имела преимущество во владении в первом тайме, именно Сельта создавала острые моменты (xG 0.49 против 1.01). Щенсны приходилось раз за разом спасать команду, которая не очень надежно играла в обороне.

После перерыва "кельты" вновь огорчили соперника. Борха ворвался в штрафную, оставив позади всех защитников, и точно пробил в дальний угол от вратаря. Барселона так увлеклась попытками отыграться, что на 62 минуте снова упустила атаку Сельты. Серхио Каррейра выбил мяч подальше от ворот, а там его подхватил Борха Иглесиас. Нападающий довольно легко переиграл Щенсны и оформил хет-трик, который стал его первым в Ла Лиге.

Барселона пришла в себя спустя несколько минут. Дани Ольмо отыграл один мяч, получив передачу от Рафиньи. Бразилец не только поспособствовал второму голу "кулес", но и забил сам. Ламин Ямаль заметил возможность для навеса, Рафинья выскочил из-за спин защитников и выколотил мяч головой в сетку ворот. Около 80 минуты Роберт Левандовски получил травму и попросил замену.

Уже в компенсированное время Барселона заработала право пробить пенальти. К отметке подошел Рафинья. Бразилец пробил настолько сильно, что хотя и Гуаита угадал угол, но никак не мог спасти свою команду от поражения. В итоге волевая победа Барселоны со счетом 4:3.

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