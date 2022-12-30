Вакантное место в четверке получил 30-летний голкипер Марк-Андре тер Штеген, сообщает пресс-служба клуба.

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Немец является одним из главных ветеранов нынешнего состава, защищая цвета Барсы более 8 лет. В списке капитанов он составит компанию Серхио Бускетсу, Жорди Альбе и Серхи Роберто. Основным "носителем" повязки остается первый, однако и он настроен покинуть Камп Ноу в ближайшее лето.

Напомним, Барселона перед паузой шла лидером Примеры, но успела вылететь из Лиги чемпионов. Завтра в 15:00 команда Хави возобновит сезон домашним дерби против Эспаньола.

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