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Барселона официально уволила Сетьена

21:15 - Читати українською
Барселона официально уволила Сетьена
Кике Сетьен / УЕФА

Каталонский клуб объявил об отставке главного тренера после фиаско от Баварии в 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20.

Позорное поражение от Баварии (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов прогнозируемо стало роковым для Кике Сетьена. Главный тренер Барселоны был отправлен в отставку, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

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Ранее президент Барсы Жозеп-Мария Бартомеу подтвердил увольнение Сетьена. Новый наставник каталонского клуба будет объявлен в ближайшие дни. По информации СМИ, новым руководителем станет легенда "сине-гранатовых" Рональд Куман. Наставник сборной Нидерландов уже прибыл в Барселону – ожидается, что он подпишет контракт на 2 года.

Напомним, Сетьен возглавил Барселону только в январе, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде. Контракт с наставником, который ранее работал в Лас-Пальмасе, Луго, Бетисе и других клубах, был рассчитан до лета 2022-го. Под руководством 61-летнего испанца каталонцы проиграли Реалу чемпионский титул Примеры, а также вылетели из ЛЧ на стадии четвертьфинала.

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