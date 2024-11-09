Барселона объявила о начале новой сделки с Nike, которая обеспечит клубу значительное увеличение доходов. Состоялось внеочередное заседание Совета директоров во главе с Жоаном Лапортой, где было проголосовано за продление соглашения. Новое партнерство пролонгировано до 2038 года.

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По информации RAC 1, Барселона получит дополнительные 48 миллионов евро с 2024 по 2028 год по сравнению с текущими условиями, а с 2028 по 2038 годы – на 58-60 миллионов больше. Кроме этого, к этой сумме добавляется бонус за возобновление контракта, который составит более 100 миллионов евро. В целом соглашение оценивается в 1,7 млрд евро.

Напомним, Барселона сотрудничает с Nike с 1998 года. Ранее появлялась информация, что "сине-гранатовые" близки к тому, что прекратить сотрудничество с компанией из-за того, что старый контракт от 2016 года не соответствует запросам рынка.

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