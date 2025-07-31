В среду, 30 июля, Барселона на своем официальном сайте объявила о соглашении с правительством Демократической Республики Конго на следующие четыре сезона. Хотя суммы сделки официально не объявлялись, все указывает на общую сумму в 40 миллионов евро, по 10 миллионов за сезон, информирует Marca.

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Это значительное финансовое вливание для клуба. Более того, все профессиональные команды клуба будут размещать эмблему ДР Конго – Coeur de Afrique на спинах своих тренировочных футболок до сезона 2028/29, а клуб станет глобальным партнером под названием "Официальный партнер по расширению возможностей в спорте и культуре". Кроме того, на территории стадиона Камп Ноу будет проходить мероприятие Casa de la DRC.

Это стратегическое партнерство направлено на продвижение футбола, культуры спорта и мира. "Это соглашение является общей приверженностью к содействию развитию различных видов спорта в Демократической Республике Конго, и в рамках этого сотрудничества клуб внесет вклад в обогащение подготовки молодых спортсменов страны, передавая свою экосистему ценностей, которая является неоспоримым краеугольным камнем модели и пути Барсы", – говорится в заявлении.

Клуб, через академии Барсы, создаст и разработает спортивную программу для детей региона по различным дисциплинам: футболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу и хоккею на роликах. Параллельно с этим Центр инноваций Барсы (BIHUB) разработает специальные программы для взрослых, направленные на обучение тренеров, основанные на передовой технической подготовке, возрастной структуре спорта, интеграции спортивной науки и совместной организации спортивных мероприятий.

Каталонский клуб ищет партнеров, поскольку ему нужны новые доходы для повышения своего статуса ФФП, который частично определяется увеличенным бюджетом клуба и его доходами.

Такая стратегия взаимодействия Барселоны и ДР Конго не является новой для конголезского правительства, которое уже имеет аналогичные соглашения с европейскими клубами – такими как Монако и Милан.

ДР Конго является богатой на природные ресурсы, но, в то же время, одной из беднейших стран мира. Несмотря на огромные запасы полезных ископаемых, таких как кобальт, медь, алмазы и другие, большая часть населения живет в нищете.

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