Марк Берналь провел вне поля 383 дня из-за травмы колена. В матче против Валенсии, 14 сентября, он впервые появился в составе Барселоны, а также оформил результативное действие.

В понедельник, 29 сентября, Марк Берналь подписал новый контракт с "кулес", который будет действовать до 2029 года. Как сообщает Mundo Deportivo, в соглашении прописана клаусала в размере 500 миллионов евро.

Полузащитник дебютировал за Барселону в сезоне 2024/25, но он быстро попал в лазарет, поскольку порвал переднюю крестообразную связку левого колена. В кампании 2025/26 он сыграл в двух матчах.

