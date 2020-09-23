Сумма трансфера составляет 30 млн евро и еще 10 млн бонусами, а контракт рассчитан до 2023 года с опцией продления до 2025, сообщает официальный сайт "волков".

Семеду трогательно попрощался с Барселоной

"Мы не часто имеем возможность подписать игрока мирового класса из клуба топ-класса. Подписание Нелсона демонстрирует, что мы никогда не перестанем прогрессировать. Мы все еще голодны и смирены в своем сердце", – поделился владелец Вулверхэмптона Джефф Ши в комментарии официальному сайту клуба.

В прошлом сезоне Ла Лиги Семеду провел 32 матча в составе Барселоны, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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