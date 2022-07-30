23-летний испанец перейдет из Барселоны в Сельту, передают пресс-служба обоих коллективов.

Барселона официально договорилась о трансфере Кунде

Мингеса пройдет медосмотр в клубе из Виго, после чего подпишет контракт. Соглашение будет рассчитано на 4 года. Каталонцы заработают на продаже Оскара 3 миллиона евро, также предусмотрены бонусы. "Небесно-голубые" кампанию 2021/22 завершили на 11 строчке.

Заметим, центрбек является воспитанником Барселоны. За первую команду начал играть в 2020-м и с тех пор провел 66 поединков (два гола и пять ассистов), из которых 27 – в прошлом сезоне.

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El FC Barcelona y el Real Club Celta de Vigo han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del jugador Óscar Mingueza — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 30, 2022