Барселона официально представила Тринкау

На Камп Ноу состоялась официальная презентация нападающего Франсишку Тринкау. Португальский талант перебрался в испанскую Барселону из Браги.

20-летний "новый Роналду" представлен в статусе игрока Барсы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Барселона зимой выкупила контракт Тринкау у Браги за 31 млн евро, но оставила его доигрывать сезон в португальском гранде. Его клаусула составляет 500 млн в евровалюте. Пока неизвестно, проведет ли Тринкау ближайший сезон в первой команде "блаугранас". Ранее английский Лестер проявлял интерес к форварду – "лисы" планировали взять его в аренду.

В кампании 2019/20 Франсишку Тринкау провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 13 результативных передач.

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