Жоан Лапорта "принял присягу" нового президента каталонского клуба. Презентация была организована на одной из трибун домашнего стадиона Барселоны.

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Событие посетило много гостей, среди которых был главная звезда клуба Лионель Месси. По наблюдениям Football Espana, церемонию также посетили бывшие президенты клуба Хосеп Мария Бартомеу и Сандро Росель. Стоит отметить, что у обоих есть проблемы с законом из-за своих действий в лагере "блаугранас", а Росель даже успел отсидеть реальный срок.

Напомним, Лапорта получил новую должность на следующие 6 лет.

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