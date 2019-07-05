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Барселона официально представила де Йонга

21:19 114 Читати українською
Барселона официально представила де Йонга
Фрэнки де Йонг / фото: ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг презентовали в качестве игрока "каталонцев".

Полузащитник Фрэнки де Йонг официально представлен на Камп Ноу в качестве игрока Барселоны, передает твиттер каталонского клуба.

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"Я уверен, что де Йонг – особенный игрок. Купить его было очень трудно, ведь за ним охотились почти все европейские клубы", – передает слова президента Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу AS.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов де Йонг провел 31 матч, в которых отметился 3-мя голами и 6-ю ассистами.

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