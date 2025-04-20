Поляк не смог завершить встречу с Сельтой (4:3) из-за повреждения. Как сообщает пресс-служба Барселоны, у Левандовски диагностировали травму левого полусухожилия.

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По информации Marca, нападающий "кулес" пропустит около трех недель. Это означает, что он не сыграет против Мальорки и Вальядолида в Ла Лиге и в финале Кубка Испании с Реалом. Ориентировочно Левандовски восстановится к ответному матчу с Интером в Лиге чемпионов.

Польский нападающий – лучший бомбардир Барселоны. В 48 матчах во всех турнирах он забил 40 голов.

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