Защитник сборной Португалии и Манчестер Сити Жоау Канселу в сезоне 2023/24 будет защищать цвета Барселоны.

Переход 29-летнего футболиста был на грани срыва из-за финансовых проблем каталонцев. Впрочем, Барселоне удалось найти средства, чтобы завершить переход Жоау Канселу из Манчестер Сити.

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"Горожане" отпустили правого защитника в аренду до лета 2024 года, как информирует официальный сайт каталонцев. У "блаугранас" не будет возможности выкупить игрока, а, следовательно, он вернется с завершением текущего сезона в Англию.

Напомним, что Жоау Канселу присоединился к Манчестер Сити в сезоне 2019/20. Всего португалец провел за команду Пепа Гвардиолы 154 матча, в которых оформил девять голов и отдал 22 результативные передачи.

Часть сезона 2022/23 Канселу провел, выступая за Баварию. Мюнхенцы в последний момент пытались вновь привлечь защитника в свою команду, но португалец ждал лишь перехода в Барселону.

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