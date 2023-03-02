Барселона официально объявила о подписании Жоау Мендеша – сына экс-звезды "блаугранас" Роналдиньо.

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Бразилец произвел неплохое впечатление при просмотре и получит свой шанс в молодежной команде Барселоны. 25 февраля Мендешу исполнилось 18 лет, он выступает на позиции нападающего и недавно прекратил сотрудничество с Крузейро. У Жоау также есть испанский паспорт, а его интересы представляет брат знаменитого отца – Роберто де Ассис.

Напомним, в Испанию вернулся и сам Роналдиньо. Легенда в свои 42 согласился сыграть за команду "Свиньи" в развлекательной лиге Жерара Пике.

El jugador ???̃? ?????? ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia ️ pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

Сыновья известных футболистов, которые пошли по стопам родителей