Барселона официально подписала Кристенсена, прописав безумную клаусулу
Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен ближайшие несколько сезонов проведет на Камп Ноу.
26-летний датчанин стал игроком Барселоны, информирует пресс-служба клуба. Его контракт с Челси завершился 30 июня, поэтому каталонцам он добрался бесплатно.
Барселона объявила о переходе лидера Милана – первого новичка в межсезонье
Соглашение Кристенсена с "блаугранас" рассчитано на 4 года, в нем прописана клаусула в 500 миллионов евро. Презентация защитника, фотосессия и подписание контракта пройдут в четверг, 7 июля, в клубном офисе.
Андреас с 2012 года принадлежал Челси, но только в последних сезонах получил статус ведущего исполнителя. В общей сложности за первую команду "синих" он наиграл 160 поединков и выиграл с ней 6 трофеев, среди которых победа в ЛЧ в прошлом году.
Напомним, первым летним новичком команды Хави Эрнандеса стал Франк Кессье, перебравшийся на Камп Ноу на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был Милан.
Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі