26-летний датчанин стал игроком Барселоны, информирует пресс- служба клуба . Его контракт с Челси завершился 30 июня, поэтому каталонцам он добрался бесплатно.

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Соглашение Кристенсена с "блаугранас" рассчитано на 4 года, в нем прописана клаусула в 500 миллионов евро. Презентация защитника, фотосессия и подписание контракта пройдут в четверг, 7 июля, в клубном офисе.

Андреас с 2012 года принадлежал Челси, но только в последних сезонах получил статус ведущего исполнителя. В общей сложности за первую команду "синих" он наиграл 160 поединков и выиграл с ней 6 трофеев, среди которых победа в ЛЧ в прошлом году.

Напомним, первым летним новичком команды Хави Эрнандеса стал Франк Кессье, перебравшийся на Камп Ноу на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был Милан.

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