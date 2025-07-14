Шведский игрок Копенгагена Руни Бардагжи официально перешел в Барселону. Об этом сообщила пресс-служба каталонской команды.

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19-летний правый вингер кувейтского происхождения подписал контакт с "блаугранас" до 2029 года. Сумма трансфера оценивалась инсайдерами в два миллиона евро, а также бонусы. Ожидается, что швед станет конкурентом для Ламина Ямаля.

В составе Копенгагена Бардагжи всего провел 84 матча. В его активе 15 голов и 1 ассист. Сезон 2024/25 игрок почти полностью пропустил из-за разрыва крестообразных связок.

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