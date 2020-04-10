Барселона официально отреагировала на обвинения в коррупции – информационная война с уволенными работниками продолжается

Барселона решила ответить уволенному вице-президенту Эмили Роусауду, который заявил, что в клубе есть острая проблема с коррупцией.

"Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Роусаудом в интервью средствам массовой информации, Барселона категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому клуб сохраняет за собой право регистрации неправомерных действий. В связи с этим анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается большому независимому аудиту компании PriceWaterhouseCoopers.

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Добавим, что заявления членов Совета директоров об отставке, объявленные за последние несколько часов, произошли вследствие перестройки Совета, предложенной Жозепом-Марией Бартомеу на этой неделе – она ​​будет завершена в ближайшие дни. Эта перестройка Совета директоров направлена ​​на осуществление необходимых мер для подготовки будущего Клуба, преодоление последствий кризиса в области здравоохранения, с которым мы столкнулись, и завершение программы управления, которая началась в 2010 году", – говорится в заявлении на официальном сайте Барселоны.

Напомним, действующий президент клуба Жозеп-Мария Бартомеу планирует принять участие в следующих выборах, которые состоятся 2021 года. Именно с этим связывают увольнение нелояльных к Бартомеу людей с руководящих должностей.

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