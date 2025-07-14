Полузащитник Пабло Торре продолжит свою карьеру в составе Мальорки.

Мальорка объявила на официальном сайте о подписании полузащитника Барселоны Пабло Торре. Контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

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Пресс-служба Барселоны раскрыла условия перехода. Так, "блаугранас" сохранят за собой право выкупа, а также получат процент от будущей продажи Торре.

Добавим, что Пабло выступал за Барселону с января 2022 года. В прошлом сезоне Торре провел 14 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

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