Барселона на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с Ромеу по согласию обеих сторон. Они договорились об этом еще 28 августа, но официально о сделке было объявлено только в эту пятницу.

Барселона уже несколько месяцев давала понять, что не рассчитывает на Ромеу. Он был единственным игроком, которого Ганси Флик не взял в летнее азиатское турне, оставив его одного работать в Сьютат Эспортива.

Контракт Ориоля с "блаугранас" действовал до лета 2026 года. Ромеу, который выступал за Барселону также в сезоне 2010/11, всего провел 37 матчей за команду. 33-летний игрок стал свободным агентом и рассматривает различные варианты.

