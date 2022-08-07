Бразильский вратарь досрочно расторг контракт с Барселоной, который действовал еще один год. Каталонцы решили отпустить 33-летнего Норберто Нето, чтобы сэкономить на зарплате.

"Он сам попросил не использовать его": Тухель подтвердил неизбежный уход звезды Челси – Барселона потирает руки

Новым клубом опытного кипера, ранее выступавшего за Валенсию, Фиорентину и Ювентус, стал английский Борнмут. Новичок АПЛ подписал Нето бесплатно. Соглашение рассчитано на сезон 2022/23, сообщает официальный сайт "вишен".

Интересно, что в 2019 году Барса заплатила Валенсии за Нето 26 млн евро. За это время бразилец сыграл за "сине-гранатовых" всего 21 поединок. Соответственно, каждый его выход на поле обошелся клубу более чем в миллион евро, без учета зарплаты.

Напомним, Борнмут по итогам прошедшего сезона вернулся в АПЛ и удачно начал новый чемпионат, обыграв в первом туре Астон Виллу (2:0). Норберто Нето стал четвертым новичком "вишен" в летнее окно после Джо Ротвелла, Маркуса Таверниера и Райана Фредерикса.

Челси удержал минимальную победу над Эвертоном – Миколенко спас от гола, мог забить и ассистировать