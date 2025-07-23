Барселона на официальном сайте объявила о переходе Маркуса Рашфорда. Английский нападающий перешел на правах аренды с правом выкупа, которое оценивается примерно в 35 млн евро.

Барселона до сих пор не может зарегистрировать Рашфорда

Рашфорд присоединился к Барселоне на правах аренды из Манчестер Юнайтед. 27-летний игрок – воспитанник манкунианцев. Всего за клуб он сыграл в 426 матчах, в которых забил 138 голов и отдал 77 ассистов.

Часть сезона 2024/25 Маркус провел в составе Астон Виллы. В его актив 17 встреч, четыре гола и шесть результативных передач.