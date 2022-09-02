Каталонцы не успели совершить этот переход во время трансферного окна. Однако Алонсо расторг контракт с Челси, чтобы иметь возможность перейти в Барселону на правах свободного агента.

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Сегодня Алонсо подписал контракт до лета 2023 года. Клаусула составляет 50 миллионов евро, сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

К слову, за Барселону также выступал отец 31-летнего испанца – Маркос Алонсо Пенья, а вот дед новичка каталонцев был легендой Реала. Маркос тоже начинал в Мадриде, но не получил шансов в первой команде и перебрался в АПЛ.

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