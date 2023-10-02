Каталонцы на своем официальном сайте подтвердили пролонгацию контракта с юным дарованием, выступающим за первую команду с 15 лет.

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По новому соглашению Ламин Ямал будет выступать за Барселону до 2026 года. В контракте прописана невероятная клаусула, которая составляет 1 миллиард евро. Ранее сообщалось, что нападающий уже согласился подписать и следующий контракт с Барселоной до 2030 года, как только ему исполнится 18 лет.

Ламин Ямал – воспитанник каталонцев. Его дебют в Ла Лаге состоялся 29 апреля 2023 года в матче против Бетиса. Форвард является самым молодым игроком Барселоны, который принимал участие в официальных соревнованиях. В общем Ямал сыграл за "блаугранас" 10 матчей, в которых оформил две результативные передачи.

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