Барселона прекращает сотрудничество с японской компанией Rakuten, начавшееся с сезона 2017/18. Теперь титульным спонсором каталонцев будет крупнейший музыкальный потоковый сервис Spotify, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

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Соглашение предполагает, что шведы будут спонсировать Барселону до 2026 года. Логотип Spotify будет размещён на футболках мужской и женской команд, а также на тренировочной форме. Беспрецедентным это сотрудничество делает продажа прав на название стадиона. По меньшей мере в течение следующих четырех лет каталонцы будут играть на Spotify Камп Ноу.

Финансовые детали соглашения Барселона не раскрыла, но, по информации СМИ, клуб за период действия сделки заработает 300 миллионов евро. Стоит отметить, что первоначально компания Rakuten платила "сине-гранатовым" 55 млн евро в год, но летом 2020-го контракт продлили с существенным уменьшением этой суммы.

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