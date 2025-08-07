Барселона официально сообщила о дисциплинарном производстве в отношении голкипера Марка-Андре тер Штегена. На период рассмотрения дела клуб решил временно лишить его капитанской повязки.

Тер Штеген разозлил руководство Барселоны – конфликт обостряется, клуб готовит радикальные действия

В заявлении отмечается, что решение принято совместно с дирекцией клуба и тренерским штабом. Срок действия дисциплинарной процедуры не уточняется – капитанство будет восстановлено или окончательно аннулировано после завершения разбирательства.

На время отстранения функции первого капитана будет выполнять Рональд Араухо, который до этого был вторым в иерархии лидеров команды.

Напомним, что причиной ухудшения отношений между Марком-Андре тер Штегеном и руководством Барселоны стало его самостоятельное публичное заявление об операции на спине и трехмесячный период восстановления. Этот шаг серьезно разозлил президента клуба Жоана Лапорту и спортивного директора Деку – они считают, что подобная информация должна была быть объявлена исключительно по согласованию с клубом.

Более того, по данным испанских СМИ, тер Штеген отказался предоставить официальное разрешение на передачу данных о своей травме и хирургическом вмешательстве в медицинскую комиссию Ла Лиги. Без соответствующего документа клуб не может активировать специальное правило, которое позволяет освободить часть зарплатной ведомости для регистрации новичков.

Дебютний гол на очах у Марадони, дубль на Бернабеу і фатальне рішення – як Саленко підкорював Іспанію