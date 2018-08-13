Барселона одержала волевую победу над Севильей и выиграла Суперкубок Испании

Барселона в очень тяжелом матче за Суперкубок Испании победила Севилью. Пропустив уже на старте первого тайма после удара Пабло Сарабии, Барселона выиграла благдаря голам Жерара Пике и Усмана Дембеле.

В первом тайме команды, кроме собственно голов, почти ничего и не создали. Севилья вышла вперед на 9-й минуте, в два касания прорвавшись от центра поля к штрафной соперника. Муриель раскачал Лангле и выкатил направо под удар Сарабии, а тот пробил в левый угол – 1:0! Впрочем, арбитры не спешили засчитывать этот гол – они подозревали офсайд, но VAR показал, что всё было чисто. После этого Севилья еще несколько раз выбегала в контратаки, одна без особой остроты. Первоочередной задачей андалусийцев стала оборона – и каталонцам долгое время было трудно против неё.

¡SE TE ACABÓ LA “SUERTE”, BARCELONA!



El árbitro intenta anular el gol legítimo del Sevilla, el VAR lo concede, el primero de tantos robos que el Barcelona no podrá hacer esta temporada. pic.twitter.com/EB2SUaIWEw — FAN10 (@SoyFan10) 12 августа 2018 г.

Моменты Барсы приходили или после индивидуальных действий, или после ошибок соперника. Так, на 16-й минуте Месси оказался на краю штрафной, пробив между ног Эскудеро по воротам, однако голкипер Вацлик не спал. На 27-й шанс мог отличиться экс-севилец Лангле, однако его удар головой после подачи Месси прошел над перекладиной. На 36-й супершанс потерял Суарес, пробив из пределов штрафной мимо ворот после обрезки Муриеля. Тем не менее, "сине-гранатовые" смогли превратить количество в качество: на 42-й минуте Месси со штрафного пробил в штангу, мяч отлетел в пятку Вацлика, затем снова в штангу, а от неё – к Жерару Пике, который избежал офсайда и забил в пустые ворота. Правда, через две минуты Сарабия мог оформить дубль, однако его удар с нескольких метров взял Тер Штеген.

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Второй тайм долго завлекал ко сну, ведь обе команды занимались перекатыванием мяча вдоль и поперёк, не зная, как пройти оборону соперника. Первый реальный шанс отличиться был у Барселоны, когда Вацлик парировал мощный удар Месси со штрафного. Севилья тут же ответила: Андре Силва на 62-й минуте заработал угловой, при подаче с которого Франко Васкес опередил Ивана Ракитича и затылком направил мяч в направлении дальней девятки – мяч приземлился на перекладину! На 69-й минуте Васкес снова имел шанс забить, но его удар с края штрафной в дальний правый угол прошел в сантиметрах от штанги.

Тем не менее, Барселона с каждой минутой давила всё больше и больше. На 78-й минуте Севилья откровенно отскочила: Вацлик парировал дальний удар перед собой, а потом ногой отбил удар Месси вплотную. Тем не менее, уже через минуту был бессилен и чех: Усман Дембеле получил мяч перед штрафной и мощно пробил – мяч отскочил от перекладины и влетел в ворота! 2:1 – и Севилья пошла на штурм большими силами, что на 89-й минуте едва не принесло успех. Марк-Андре Тер Штеген в собственной штрафной сфолил против Весана Бен-Еддера, вышедший на замену несколько минут назад. Весан подошел к "точке", однако его удар парировал Тер Штеген! Правда, на последних секундах Севилья могла ему забить, однако удар Кьяера вынес из ворот Лангле. Это был последний момент в игре.

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Финальный свисток зафиксировал волевую победу Барселоны. Таким образом, каталонцы начали новый сезон с трофея, выиграв Суперкубок Испании.

Суперкубок Испании

Барселона – Севилья – 2:1

Голы: Сарабия, 9 – Пике, 42, Дембеле, 79

Нереализованные пенальти: Бен-Еддер, 90 + 1