Барселона одержала волевую победу над Севильей и выиграла Суперкубок Испании

Барселона в очень тяжелом матче за Суперкубок Испании победила Севилью. Пропустив уже на старте первого тайма после удара Пабло Сарабии, Барселона выиграла благдаря голам Жерара Пике и Усмана Дембеле.
В первом тайме команды, кроме собственно голов, почти ничего и не создали. Севилья вышла вперед на 9-й минуте, в два касания прорвавшись от центра поля к штрафной соперника. Муриель раскачал Лангле и выкатил направо под удар Сарабии, а тот пробил в левый угол – 1:0! Впрочем, арбитры не спешили засчитывать этот гол – они подозревали офсайд, но VAR показал, что всё было чисто. После этого Севилья еще несколько раз выбегала в контратаки, одна без особой остроты. Первоочередной задачей андалусийцев стала оборона – и каталонцам долгое время было трудно против неё.
Моменты Барсы приходили или после индивидуальных действий, или после ошибок соперника. Так, на 16-й минуте Месси оказался на краю штрафной, пробив между ног Эскудеро по воротам, однако голкипер Вацлик не спал. На 27-й шанс мог отличиться экс-севилец Лангле, однако его удар головой после подачи Месси прошел над перекладиной. На 36-й супершанс потерял Суарес, пробив из пределов штрафной мимо ворот после обрезки Муриеля. Тем не менее, "сине-гранатовые" смогли превратить количество в качество: на 42-й минуте Месси со штрафного пробил в штангу, мяч отлетел в пятку Вацлика, затем снова в штангу, а от неё – к Жерару Пике, который избежал офсайда и забил в пустые ворота. Правда, через две минуты Сарабия мог оформить дубль, однако его удар с нескольких метров взял Тер Штеген.
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Второй тайм долго завлекал ко сну, ведь обе команды занимались перекатыванием мяча вдоль и поперёк, не зная, как пройти оборону соперника. Первый реальный шанс отличиться был у Барселоны, когда Вацлик парировал мощный удар Месси со штрафного. Севилья тут же ответила: Андре Силва на 62-й минуте заработал угловой, при подаче с которого Франко Васкес опередил Ивана Ракитича и затылком направил мяч в направлении дальней девятки – мяч приземлился на перекладину! На 69-й минуте Васкес снова имел шанс забить, но его удар с края штрафной в дальний правый угол прошел в сантиметрах от штанги.
Тем не менее, Барселона с каждой минутой давила всё больше и больше. На 78-й минуте Севилья откровенно отскочила: Вацлик парировал дальний удар перед собой, а потом ногой отбил удар Месси вплотную. Тем не менее, уже через минуту был бессилен и чех: Усман Дембеле получил мяч перед штрафной и мощно пробил – мяч отскочил от перекладины и влетел в ворота! 2:1 – и Севилья пошла на штурм большими силами, что на 89-й минуте едва не принесло успех. Марк-Андре Тер Штеген в собственной штрафной сфолил против Весана Бен-Еддера, вышедший на замену несколько минут назад. Весан подошел к "точке", однако его удар парировал Тер Штеген! Правда, на последних секундах Севилья могла ему забить, однако удар Кьяера вынес из ворот Лангле. Это был последний момент в игре.
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Финальный свисток зафиксировал волевую победу Барселоны. Таким образом, каталонцы начали новый сезон с трофея, выиграв Суперкубок Испании.
Суперкубок Испании
Барселона – Севилья – 2:1
Голы: Сарабия, 9 – Пике, 42, Дембеле, 79
Нереализованные пенальти: Бен-Еддер, 90 + 1