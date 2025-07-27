Барселона сыграла против Виссел Кобе в товарищеском матче. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Виссел Кобе – Барселона – 1:3

Голы: Миясиро, 42 – Гарсия, 33, Руни, 77, Фернандес, 87

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Барселона в первом тайме доминировала над соперником. Открыть счет "кулес" удалось на 33 минуте благодаря точному удару Эрика Гарсии. Еще до перерыва Миясиро восстановил равновесие.

После перерыва Ганси Флик абсолютно полностью изменил состав своей команды. Впервые в форме Барселоны на поле вышел Маркус Рашфорд, который недавно присоединился к каталонцам. Английский форвард отметился переассистом при голе Руни, но не смог отыграть полный тайм и Флик заменил его. Точку в матче поставил Фернандес, который забил на 87 минуте.