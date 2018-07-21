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Барселона очертила круг претендентов на позицию второго вратаря

14:05 100 Читати українською
Барселона очертила круг претендентов на позицию второго вратаря
Симон Миньоле / Getty Images

Испанская Барселона подыскивает замену резервному вратарю Ясперу Силлессену, который хочет покинуть Камп Ноу в летнее трансферное окно.

Нидерландского голкипера в составе "блаугранас" может заменить один из пяти кандидатов, утверждает Marca.

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Это вратари сборной Бельгии – Симон Миньоле (Ливерпуль) и Кун Кастелс (Вольфсбург), швейцарец Ян Зоммер из Боруссии М, голкипер Реал Сосьедада Херонимо Рульи или кипер Эйбара Марко Дмитрович.

Все вратари, кроме Миньоле, являются основными в своих клубах, поэтому могут отказаться от перехода в Барселону. Бельгийский кипер Ливерпуля потерял место в основе "красных" после Рождества, проиграв конкуренцию Лорису Кариусу. После того, как Алиссон официально перешел в Ливерпуль, Миньоле рискует стать третьим вратарем мерсисайдцев.

Однако, по информации издания, приоритетными кандидатами для Эрнесто Вальверде являются Кастелс и Зоммер. Ранее стало известно, что Силлессен будет выставлен Барселоной на трансфер, хотя каталонцы стремились сохранить его в своем составе.

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