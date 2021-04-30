Барселона обжалует дисквалификацию Кумана на решающие матчи сезона
"Блаугранас" настроены до последнего бороться за своего главного тренера Рональда Кумана.
Как известно, нидерландский специалист получил дисквалификацию на два матча Примеры за некорректные высказывания в сторону резервного арбитра в поединке с Гранадой (1:2).
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Барселона обжалует это решение, информирует официальный сайт клуба. Если апелляция не будет удовлетворена, то Куман все же пропустит встречи против Валенсии (2 мая) и Атлетико (8 мая).
К слову, после 33-х туров Ла Лиги каталонцы расположились на 3-й строчке, отставая от лидера Атлетико на два очка.
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