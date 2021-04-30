"Блаугранас" настроены до последнего бороться за своего главного тренера Рональда Кумана.

Как известно, нидерландский специалист получил дисквалификацию на два матча Примеры за некорректные высказывания в сторону резервного арбитра в поединке с Гранадой (1:2).

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Барселона обжалует это решение, информирует официальный сайт клуба. Если апелляция не будет удовлетворена, то Куман все же пропустит встречи против Валенсии (2 мая) и Атлетико (8 мая).

К слову, после 33-х туров Ла Лиги каталонцы расположились на 3-й строчке, отставая от лидера Атлетико на два очка.

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