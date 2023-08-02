Барселона во время турне США провела поединок с Миланом. Смотрите видео гола и обзор поединка Милан – Барселона на "Футбол 24".

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Милан – Барселона – 0:1

Гол: Фати, 55

Барселона могла выйти вперед во встрече на 12 минуте, но Кунде не повезло – француз попал в стойку ударом с линии штрафной. В составе Милана самым острым был Леау, но в первой половине голов болельщики не увидели.

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Однако во втором тайме Барселона вышла вперед в счете. Фати сместился с левого края штрафной немного в центр и попал в дальнюю девятку роскошным обводящим ударом. Араухо забил второй мяч, но его отменили из-за офсайда.

Отметим, что Усман Дембеле, которого связывают с трансфером в ПСЖ провел всю игру на скамейке запасных.

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