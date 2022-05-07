Бетис и Барселона выясняли сильнейшего в 35-м туре чемпионата Испании (1:2). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Победа на Бенито Вильямарин позволяла Барсе официально оформить путевку в ЛЧ – то, что в середине сезона казалось весьма проблематичным. Перед стартовым свистком каталонцы устроили Бетису коридор почета, поздравив с победой в Кубке Испании.

SPORTSMANSHIP



Guard of Honor for the 2022 Copa del Rey champions. Congratulations, @RealBetis_en! pic.twitter.com/fGWeKNIIP0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2022

Первый момент создали хозяева. Хуанми в борьбе с Алвесом пробил мимо ближнего угла. У гостей выделялся Дембеле, который уже на старте игры несколько раз прорвался правым флангом. Один из таких проходов завершился выносом Пессельи почти с линии ворот.

Суарес напрашивается обратно в Барселону – "блаугранас" уже ответили

На 17-й минуте Бетис потерял Клаудио Браво. Чилийский кипер, в свое время выступавший за Барселону, травмировался и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Руй Силва, который буквально через две минуты выдал роскошный сейв! Араухо пробил головой после подачи углового, а только что появившийся вратарь перевел мяч в перекладину.

"Зелено-белые" ответили своим моментом. Каналес отбросил на линию штрафной, а Гвидо Родригес попал в дальнюю штангу. Еще одну быструю контратаку Бетиса неточным пасом испортил Фекир. Руй Силва снова вступил в игру, отразив мяч после опасного удара Депая. Закручивал нидерландец в дальний угол, однако вратарь не дремал. В итоге, до перерыва голов так и не было – 0:0.

Во втором тайме Нето спас Барселону, невероятным образом среагировав на удар Хуанми с нескольких метров! Хави бросил в бой Обамеянга вместо Депая, который провел бледный поединок. Еще один момент у Хуанми, который снова проиграл дуэль второму вратарю "сине-гранатовых".

Очередной сейв выдал и вратарь Бетиса, парировавший удар Феррана Торреса. Но после удара Ансу Фати и Силва был бессилен. Десятка Барсы только вышел на поле, как сразу забил. Нападающий принял мяч на линии штрафной и не без помощи рикошета поразил нижний угол. Первый гол Фати с 12 января.

Пропущенный гол не смутил Бетис, который молниеносно отыгрался. Марк Бартра – бывший защитник Барселоны – замкнул подачу Фекира. Казалось, все завершится ничьей, но уже в компенсированное время Альба после подачи Алвеса пушечным ударом принес гостям победу.

Барселона обеспечила себе место в Лиге чемпионов. Каталонцы оторвались от пятого Бетиса на 10 очков за 3 тура до финиша.