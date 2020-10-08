Барселона подозревает фальсификацию 300 голосов, чтобы выразить вотум недоверия Бартомеу, сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER.

Бартомеу может стать третьим президентом в истории Барселоны, которому выскажут недоверие – процесс официально начат

"Мы установили свидетельство возможного совершения действий преступного характера, и поэтому мы обращаемся в отдел Юридической полиции для расследования и установления необходимых фактов. Цель этого – навредить президенту клуба и его команде незаконными действиями, далекими от демократических мероприятий, предусмотренных в уставе", – отмечается в заявлении Барселоны.

Добавим, что члены правления клуба собрали более 20 тысяч подписей, которые были необходимы для того, чтобы выразить вотум недоверия Бартомеу.

Стоит отметить, что за более чем столетнюю историю "сине-гранатовых" Бартомеу стал третьим президентом, которому объявили вотум недоверия. Справедливости ради следует сказать, что оба его предшественники не набрали достаточного количества голосов "на выход из клуба" и остались на своих должностях. Так что случай Бартомеу может стать историческим.

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