На радары каталонцев попал 19-летний вингер Севильи Брайан Хиль, который выступает за Эйбар на правах аренды. Роскошную рекомендацию таланту дал Мани – скаут Барселоны в Андалусии. Он был посредником при подписании контрактов с Фати и Иньестой, а сейчас продолжает искать новые жемчужины для "блаугранас".

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"Хиль – лучший испанский футболист современности, я могу сравнить его с Неймаром. Брайан может играть в центре нападения, на фланге, оттянутого форварда. Я уже говорил о нем со спортивным директором Барселоны Рамоном Планесом. Они следят за Хилем. Сейчас его можно приобрести за 35 млн евро, но вскоре Севилья планирует продлить контракт. Тогда его клаусула составит 150 млн", – приводит слова Мани Mundo Deportivo.

Добавим, что Хиль провел за Эйбар 16 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и 2 ассистами. Действующий контракт испанца с Севильей рассчитан до лета 2023, цена за Transfermarkt – 15 млн евро.

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