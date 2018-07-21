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Барселона обновила предложение по Виллиану

10:25 196 Читати українською
Барселона обновила предложение по Виллиану
Виллиан / Getty Images

Испанская Барселона не покидает попыток подписать атакующего полузащитника Челси Виллиана.

Бразильский хавбек летом может сменить АПЛ Ла Лигу, сообщает Sky Sports.

Барселона сделала третье предложение Челси по продаже Виллиана. На этот раз "блаугранас" готовы отдать за экс-звезду Шахтера 55 млн фунтов (72 млн долларов). Две недели назад испанский гранд предлагал за бразильца 53 млн фунтов.

По информации издания, представители игрока и два клуба в настоящее время продолжают переговоры о возможном трансфере.

В сезоне 2017/18 Виллиан провел в Премьер-лиге 36 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 7 ассистов.

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