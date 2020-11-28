Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился с составом "блаугранас" на матч 11-го тура Ла Лиги против Осасуны.

Лионель Месси, Фрэнки Де Йонг и Серхио Бускетс вернулись в заявку команды после пропущенного матча Лиги чемпионов против Динамо.

Месси получил еще один английский вариант продолжения карьеры

Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Лангле, Альба, Хуниор Фирпо, Мингеса.

Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Рики Пуч, Коутиньо, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Де Йонг

Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Дембеле.

Отметим, что Барселона встретится с Осасуной уже завтра, 29 ноября, начало в 15:00.

Лемпард скидатиме з вершини Моурінью, важкі виїзди Інтера та МЮ, дербі для Наполі після смерті Марадони – анонс вікенду