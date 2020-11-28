Барселона обнародовала заявку на матч с Осасуной – Месси и еще двое звезд вернулись в состав
Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился с составом "блаугранас" на матч 11-го тура Ла Лиги против Осасуны.
Лионель Месси, Фрэнки Де Йонг и Серхио Бускетс вернулись в заявку команды после пропущенного матча Лиги чемпионов против Динамо.
Месси получил еще один английский вариант продолжения карьеры
Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.
Защитники: Дест, Лангле, Альба, Хуниор Фирпо, Мингеса.
Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Рики Пуч, Коутиньо, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Де Йонг
Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Дембеле.
Отметим, что Барселона встретится с Осасуной уже завтра, 29 ноября, начало в 15:00.
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